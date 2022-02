Grande Fratello Vip | Alex Belli contro Barù | “Ha paura di me” VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo essere tornato nella casa delVip 6 in veste di ospite,si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sugli attuali concorrenti. Dopo avere messo nel mirino Nathalie Caldonazzo, il 38enne ha criticato l’atteggiamento diGaetani. Secondo l’attore, il food blogger non vorrebbe avere un confronto con lui perdi uscirne “male”. La stoccata diha sempre criticato il modus-operandi di Delia Duran e. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha più volte dichiarato di non credere al teatrino messo in atto dai due coniugi. Secondo il gieffino,e Delia avrebbero dovuto risolvere i loro problemi sentimentali lontano dai riflettori. A quanto ...

... come ha fatto con tutte le altre sue ex fidanzate e ha cercato di difendere la concorrente delVip 2021 dicendo: "Tu devi smetterla di prenderla in giro, finiscila di usarla! Sei ...Domani, giovedì 17 febbraio 2022, andrà in onda il quarantaduesimo appuntamento con ilVip nel corso del quale scopriremo il nome del secondo finalista dell'edizione . Al televoto, a contendersi il posto per la finalissima datata il 14 marzo prossimo, Lulù Selassiè, ...Adua Del Vesco, nome d'arte con cui è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, sarebbe sempre più vicina alle nozze. La coppia ha appena festeggiato il primo anniversario, che è coinciso con la ...Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli critica il confronto di Nathalie Caldonazzo con l’ex: “Non mi sono piaciute molte cose” Nella scorsa puntata del GF Vip è andato in scena il confronto tra ...