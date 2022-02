Giovanna Civitillo: “Io non voglio scoprire niente di Amadeus, non voglio avere sorprese” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovanna Civitillo prova a chiarire per l’ennesima volta degli aspetti del suo rapporto con Amadeus. Serena Bortone sottolinea la simbiosi della coppia ma in modo velato anche l’assenza di mistero che per alcuni è fondamentale nel rapporto di coppia, per fare funzionare una storia d’amore lunga una vita. “Nel caso del profilo di coppia il motivo è banale perché Ama non è social ma è un atto di gentilezza perché in realtà è il mio profilo, lui non sa assolutamente niente, quando io posto una sua foto è solo farina del mio sacco, quindi mi occupo io di questa cosa ma è per gioco” spiega per la centesima volta la moglie di Amadeus. Giovanna Civitillo ha sempre il sorriso sulle labbra, anche quando si cerca di capire se c’è qualcosa che non va nel suo matrimonio. La coppia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022)prova a chiarire per l’ennesima volta degli aspetti del suo rapporto con. Serena Bortone sottolinea la simbiosi della coppia ma in modo velato anche l’assenza di mistero che per alcuni è fondamentale nel rapporto di coppia, per fare funzionare una storia d’amore lunga una vita. “Nel caso del profilo di coppia il motivo è banale perché Ama non è social ma è un atto di gentilezza perché in realtà è il mio profilo, lui non sa assolutamente, quando io posto una sua foto è solo farina del mio sacco, quindi mi occupo io di questa cosa ma è per gioco” spiega per la centesima volta la moglie diha sempre il sorriso sulle labbra, anche quando si cerca di capire se c’è qualcosa che non va nel suo matrimonio. La coppia ...

Advertising

altrogiornorai1 : Giovanna Civitillo ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay… - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: “Secondo me lui è pazzo di me” Giovanna Civitillo su Amadeus a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #16febbraio https://… - altrogiornorai1 : “Secondo me lui è pazzo di me” Giovanna Civitillo su Amadeus a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #16febbraio - GiornalistaPop : Va bene tutto, ma la Nazione intera una sola cosa voleva sapere da Giovanna Civitillo: ci sarà l'Ama Quater? #OggiEUnAltroGiorno - Angela_akz : RT @NicoloC__: Petizione Giovanna Civitillo affetto stabile, Serena leggimi e fidati di me ???? #OggiÈUnAltroGiorno -