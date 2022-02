Covid, Galli: «Siamo a fine primo tempo, Green Pass è una tutela» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «È una partita ancora aperta. Non Siamo arrivati neppure ai supplementari con questo virus, Siamo ancora alla fine del primo tempo. Mettiamola così». Lo ha detto il professor Massimo Galli, intervenendo nel corso della trasmissione L'aria che tira di La 7, e parlando della necessità di capire quella che sarà la strategia vaccinale da mettere in atto in futuro. Massimo Galli: «Siamo in vantaggio dopo varie rimonte» L'infettivologo ha, tuttavia, sottolineato come quella attuale rappresenti una fase positiva nella partita contro il virus. «Siamo - ha spiegato - in una situazione attualmente di vantaggio, dopo aver subito varie rimonte compresa quella causata da Omicron. C'è un oggettivo calo dato anche dal fatto che l'hanno presa ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «È una partita ancora aperta. Nonarrivati neppure ai supplementari con questo virus,ancora alladel. Mettiamola così». Lo ha detto il professor Massimo, intervenendo nel corso della trasmissione L'aria che tira di La 7, e parlando della necessità di capire quella che sarà la strategia vaccinale da mettere in atto in futuro. Massimo: «in vantaggio dopo varie rimonte» L'infettivologo ha, tuttavia, sottolineato come quella attuale rappresenti una fase positiva nella partita contro il virus. «- ha spiegato - in una situazione attualmente di vantaggio, dopo aver subito varie rimonte compresa quella causata da Omicron. C'è un oggettivo calo dato anche dal fatto che l'hanno presa ...

