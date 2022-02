Covid, Danimarca contro fake news: “Morti e ricoveri non aumentano” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Basta fake news. La Danimarca non nega il Covid. Non è vero che c’è un’impennata di Morti e di ricoveri”. La Danimarca, uno dei primi paesi a rimuovere le restrizioni legate alla pandemia, alza la voce e smonta – una dopo l’altra – quelle che ritiene fake news relative alla gestione del Covid nel paese. “C’è molta disinformazione in relazione ai numeri Covid della Danimarca. Soggetti danesi e non contribuiscono alla disinformazione diffondendo questi dati sui social e sui media in generale”, si legge sul sito dello Statens Serum Institut, struttura che si occupa di malattie infettive sotto la guida del ministero della Salute. Prima ‘bugia’: “Moltissime persone in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Basta. Lanon nega il. Non è vero che c’è un’impennata die di”. La, uno dei primi paesi a rimuovere le restrizioni legate alla pandemia, alza la voce e smonta – una dopo l’altra – quelle che ritienerelative alla gestione delnel paese. “C’è molta disinformazione in relazione ai numeridella. Soggetti danesi e non contribuiscono alla disinformazione diffondendo questi dati sui social e sui media in generale”, si legge sul sito dello Statens Serum Institut, struttura che si occupa di malattie infettive sotto la guida del ministero della Salute. Prima ‘bugia’: “Moltissime persone in ...

Adnkronos : Covid, #Danimarca contro fake news: 'Nessun boom morti e ricoveri'. - fanpage : In Danimarca aumentano i morti per #Covid dopo lo stop alle restrizioni, gli esperti contro il Governo - chiarapellegri9 : RT @sbruffino: La Danimarca è dovuta intervenire con i propri organi istituzionali per smentire le fakenews sul covid. Ha precisato che con… - intoccabile_l : RT @Adnkronos: Covid, #Danimarca contro fake news: 'Nessun boom morti e ricoveri'. - st_75 : RT @Luca_Mussati: l'Olanda toglie tutte le restrizioni CoVid dal 25 febbraio. La Svizzera da oggi. UK un mese fa. Danimarca il mese scorso.… -