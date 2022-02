Controlli dei Carabinieri nel Napoletano, trovato fucile da cecchino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAnche un fucile da cecchino avvolto in un panno tra i risultati di un servizio “Alto impatto” svolto dai Carabinieri nel Napoletano. Calibro 22, proiettile già in canna, mirino telescopico, silenziatore e matricola abrasa, la carabina per il tiro di precisione è stato rinvenuto a Scisciano (Napoli), in un palazzone del complesso “ex legge 219”. A scovare l’arma sono stati i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che, assieme a quelli del Reggimento Campania e del Gruppo Forestale di Napoli, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio. Non solo questo nel bilancio finale:123 le persone identificate, 65 i veicoli ispezionati. Un 72enne di Scisciano è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. I militari lo hanno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAnche undaavvolto in un panno tra i risultati di un servizio “Alto impatto” svolto dainel. Calibro 22, proiettile già in canna, mirino telescopico, silenziatore e matricola abrasa, la carabina per il tiro di precisione è stato rinvenuto a Scisciano (Napoli), in un palazzone del complesso “ex legge 219”. A scovare l’arma sono stati idella compagnia di Castello di Cisterna che, assieme a quelli del Reggimento Campania e del Gruppo Forestale di Napoli, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio. Non solo questo nel bilancio finale:123 le persone identificate, 65 i veicoli ispezionati. Un 72enne di Scisciano è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. I militari lo hanno ...

