Come monitorare oggetti non disponibili su Amazon e ricevere una notifica

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chi effettua molti acquisti susa che è possibile imbattersi in un prodotto non disponibile o in attesa di rifornimento. Anche seha molti magazzini in giro per l'Europa non può garantire una fornitura costante, in particolare per i prodotti più ricercati o per i prodotti su cui è presente un forte sconto. Se teniamo particolarmente al prodotto non disponibile possiamo sempre attivare unaed essere avvisati in tempo reale non appena torna disponibile, così da procedere all'acquisto. Nella seguente guida vi mostreremo infatti tramite email e tramite messaggio sul telefono. Non appenamo laapriamo subito l'app di, portiamoci nella pagina dell'oggetto e procediamo con l'acquisto. LEGGI ANCHE ->comprare su ...