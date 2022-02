Chi poteva difendere Djokovic dopo la figuraccia sui vaccini? E perché proprio Adinolfi? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con alcune bizzarre dichiarazioni rilasciate alla Bbc, ieri Novak Djokovic è tornato a far parlare di sé. “Se sarei pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino? Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”, ha detto spiegando quanto in là sarebbe disposto a spingersi pur di evitare di immunizzarsi contro il Covid-19. Una tesi che lo ha confermato idolo della galassia no vax, e che ha raccolto gli applausi di tanti esponenti e guru antiscientifici. Tra questi Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, che su Twitter lo ha elogiato: “Djokovic rifiuta l’obbligo vaccinale e si dice disposto a pagarne il prezzo. Non giocherà né Wimbledon né il Roland Garros. Nel giorno in cui milioni di italiani si ritrovano a dover pagare multe se vanno a lavorare ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con alcune bizzarre dichiarazioni rilasciate alla Bbc, ieri Novakè tornato a far parlare di sé. “Se sarei pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino? Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”, ha detto spiegando quanto in là sarebbe disposto a spingersi pur di evitare di immunizzarsi contro il Covid-19. Una tesi che lo ha confermato idolo della galassia no vax, e che ha raccolto gli applausi di tanti esponenti e guru antiscientifici. Tra questi Mario, leader del Popolo della Famiglia, che su Twitter lo ha elogiato: “rifiuta l’obbligo vaccinale e si dice disposto a pagarne il prezzo. Non giocherà né Wimbledon né il Roland Garros. Nel giorno in cui milioni di italiani si ritrovano a dover pagare multe se vanno a lavorare ...

