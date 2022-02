Bob a 4, nelle prime due prove subito Germania al comando con Friedrich e Hafer! Baumgartner da top15 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I festeggiamenti per la medaglia d’oro nel bob a 2 di ieri non hanno minimamente distratto Francesco Friedrich dal suo obiettivo della seconda doppietta consecutiva ai Giochi Olimpici. Dopo aver vinto entrambe le prove a PyeongChang 2018, infatti, il fuoriclasse tedesco vuole ripetersi anche a Pechino 2022 e, come detto, dopo aver fatto sua la prima medaglia d’oro ha subito iniziato nel migliore dei modi il percorso anche nel bob 4. Questa mattina, infatti, sono andate in scena le prime due batterie di prove e la Germania, tanto per cambiare, ha fatto la voce grossa. Nella prima discesa Francesco Friedrich ha chiuso al comando con il tempo di 59.06, distanziando di soli 3 centesimi il connazionale Christoph Hafer, mentre chiude terzo a 21 il canadese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I festeggiamenti per la medaglia d’oro nel bob a 2 di ieri non hanno minimamente distratto Francescodal suo obiettivo della seconda doppietta consecutiva ai Giochi Olimpici. Dopo aver vinto entrambe lea PyeongChang 2018, infatti, il fuoriclasse tedesco vuole ripetersi anche a Pechino 2022 e, come detto, dopo aver fatto sua la prima medaglia d’oro hainiziato nel migliore dei modi il percorso anche nel bob 4. Questa mattina, infatti, sono andate in scena ledue batterie die la, tanto per cambiare, ha fatto la voce grossa. Nella prima discesa Francescoha chiuso alcon il tempo di 59.06, distanziando di soli 3 centesimi il connazionale Christoph Hafer, mentre chiude terzo a 21 il canadese ...

