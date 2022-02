ATP Marsiglia 2022, Rublev in extremis con Gasquet, avanti Karatsev (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In attesa del match di Stefano Travaglia, che comincerà fra pochi minuti, vanno in archivio quattro match dell‘ATP 250 di Marsiglia. Si salva in extremis Andrey Rublev: il numero 2 del tabellone ha enormi problemi a gestire Richard Gasquet, che quando gli gira ha ancora una tecnica di base che non ha nulla da invidiare ai primi della classe. Il terzo set è drammatico, con il francese che serve per il set e non sfrutta l’occasione, per poi rendere pan per focaccia successivamente costringendo il settimo giocatore al mondo al tie-break, poi da lui dominato. Va ai quarti invece ,l’altra testa di serie impegnata quest’oggi, Aslan Karatsev. Il russo, che veniva dai ko al primo turno di Pune e Rotterdam, riesce a gestire l’esuberanza di Holger Rune, annullando al danese ben nove delle dieci palle break che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In attesa del match di Stefano Travaglia, che comincerà fra pochi minuti, vanno in archivio quattro match dell‘ATP 250 di. Si salva inAndrey: il numero 2 del tabellone ha enormi problemi a gestire Richard, che quando gli gira ha ancora una tecnica di base che non ha nulla da invidiare ai primi della classe. Il terzo set è drammatico, con il francese che serve per il set e non sfrutta l’occasione, per poi rendere pan per focaccia successivamente costringendo il settimo giocatore al mondo al tie-break, poi da lui dominato. Va ai quarti invece ,l’altra testa di serie impegnata quest’oggi, Aslan. Il russo, che veniva dai ko al primo turno di Pune e Rotterdam, riesce a gestire l’esuberanza di Holger Rune, annullando al danese ben nove delle dieci palle break che ...

