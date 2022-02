Alla Juventus ‘grazie’ al Napoli: colpaccio dalla Spagna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il prossimo calciomercato estivo può riservare non poche sorprese per la Juventus: ‘assist’ indiretto dal club di De Laurentiis La sessione invernale di calciomercato ha visto tra gli assoluti protagonisti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il prossimo calciomercato estivo può riservare non poche sorprese per la: ‘assist’ indiretto dal club di De Laurentiis La sessione invernale di calciomercato ha visto tra gli assoluti protagonisti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : #Danilo: 'Questo gol lo dedico a tutta la squadra. Abbiamo mangiato tante cose non buone in questi mesi, ma siamo r… - juventusfc : ?? @2DaniLuiz: 'Per me questo gol è molto importante e lo dedico prima di tutto alla squadra'. I commenti post… - FIGC : -100! Siamo felici e orgogliosi di far partire ufficialmente il conto alla rovescia per la Finale di Uefa Women’s C… - Cucciolina96251 : RT @rabiotmachia: Hernanes che fa visita tutto contento alla Continassa quando siamo la squadra con la quale ha meno presenze in carriera,… - JSeMeNeVanto : RT @rabiotmachia: Hernanes che fa visita tutto contento alla Continassa quando siamo la squadra con la quale ha meno presenze in carriera,… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Juventus Juventus U23 - Piacenza: diretta live, risultato in tempo reale La Juventus U23 si è ripresa da un momento non bellissimo: dopo il pareggio con la Triestina e la sconfitta con Giana Erminio, è tornata alla vittoria contro il Mantova in casa. Il Piacenza, invece, ...

Calciomercato, scelta fatta: Guardiola in Serie A ...1% degli utenti) è stato spesso accostato alle grandi big del nostro calcio, come Juventus, Inter e ... Chissà che vederlo in futuro alla guida delle Rondinelle in Serie A non possa essere un'utopia." ...

Danilo: "Punto d'oro, alla Juve sono felice" Corriere dello Sport Cristiano Ronaldo lo porta via: insieme al Psg, Juve beffata Sport - Calciomercato Juventus, Pogba in Francia insieme a .... Cristiano Ronaldo ©LaPresseAnche in Italia non sono mancati i movimenti di mercato, a costo zero, come il trasferimento di Hakan ...

Alla Juventus ‘grazie’ al Napoli: colpaccio dalla Spagna Si tratta di Frenkie de Jong, voluto da Koeman ma che con Xavi fatica a brillare. Il talento olandese piace ormai da mesi alla Juventus che approfitterebbe della situazione per rilanciare l’ex Ajax, ...

LaU23 si è ripresa da un momento non bellissimo: dopo il pareggio con la Triestina e la sconfitta con Giana Erminio, è tornatavittoria contro il Mantova in casa. Il Piacenza, invece, ......1% degli utenti) è stato spesso accostato alle grandi big del nostro calcio, come, Inter e ... Chissà che vederlo in futuroguida delle Rondinelle in Serie A non possa essere un'utopia." ...Sport - Calciomercato Juventus, Pogba in Francia insieme a .... Cristiano Ronaldo ©LaPresseAnche in Italia non sono mancati i movimenti di mercato, a costo zero, come il trasferimento di Hakan ...Si tratta di Frenkie de Jong, voluto da Koeman ma che con Xavi fatica a brillare. Il talento olandese piace ormai da mesi alla Juventus che approfitterebbe della situazione per rilanciare l’ex Ajax, ...