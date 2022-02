Albano flirta con lei | Romina Power è scatenata | lite a distanza

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Carrisi non si trattiene econ lei pubblicamente.non ci sta: discussione atra le due donne. L’ex moglie del cantante pugliese ha risposto via social ad un siparietto nel noto show televisivo che ha fatto parlare per giorni. Laha attaccato la “rivale” e ha preso le parti