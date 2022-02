Zingaretti presenta “Dentro l’opera”, il format tv per promuovere la Regione Lazio (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Il governatore laziale Nicola Zingaretti ha partecipato questa mattina alla presentazione del format televisivo “Dentro l’opera”, creato da Artlouder per Sky Arte in esclusiva per la Regione Lazio. “Un programma ideato con l’obiettivo di promuovere in chiave turistica le bellezze artistiche e culturali della nostra Regione”, ha detto Zingaretti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Il governatore laziale Nicolaha partecipato questa mattina allazione deltelevisivo “”, creato da Artlouder per Sky Arte in esclusiva per la. “Un programma ideato con l’obiettivo diin chiave turistica le bellezze artistiche e culturali della nostra”, ha detto. L'articolo L'Opinionista.

