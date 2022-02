Volley | Champions League 2021 2022 | Monza abbatte Salo e spera nei quarti

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto facile per la Veronella sesta ed ultima giornata della fase a gironi delladi. Le lombarde hanno espugnato il campo delle finlandesi della LPin tre set (21-25, 13-25, 23-25) ed hanno chiuso il gruppo B da seconde classificate alle spalle delle turche del Vakifbank. Adesso, per quanto riguarda l’accesso aidi finale,può solamentere di finire tra le tre migliori seconde, che accederanno alla seconda fase della competizione insieme alle vincitrici dei cinque raggruppamenti. Tutto facile stasera per la formazione ospite, che ha faticato solamente nella fase finale del terzo set ma alla fine è riuscita a concludere in tre ...

Volley Champions

... netta vittoria della Sir Safety! DIRETTA CONEGLIANO CHEMIK POLICE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DILEAGUE La diretta tv di Conegliano Chemik Police sarà trasmessa su ...... DECISIVA PER IL VERO! Salo Monza , in diretta dallo Salohalli, si gioca alle ore 17:00 di martedì 15 febbraio: la partita è valida per la 6giornata nel gruppo B diLeague ...Successo abbastanza semplice per il Vero Volley Monza questa sera in Champions League contro il LP Salo. Le finniche, dopo un discreto inizio, si sono inchinate alle brianzole che hanno concluso con ...Finalmente siamo al via della diretta di Salo Monza. Dobbiamo ricordare che per la Vero Volley questa è la prima storica partecipazione nella Champions League di volley femminile, ma l’approccio ...