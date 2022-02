Tonica programma Andrea Delogu, stasera prima puntata: quando inizia? Orario, canale, ospiti, come funziona (Di martedì 15 febbraio 2022) stasera, martedì 15 febbraio, andrà in onda la prima puntata di Tonica, il nuovo attesissimo programma condotto da Andrea Delogu dedicato alla musica e non solo, scopriamo tutti i dettagli utili per seguirla al meglio: quando inizia, Orario, su che canale vederla e le anticipazioni sugli ospiti di oggi! Leggi anche: Andrea Delogu, dopo Francesco Montanari, ha... Leggi su donnapop (Di martedì 15 febbraio 2022), martedì 15 febbraio, andrà in onda ladi, il nuovo attesissimocondotto dadedicato alla musica e non solo, scopriamo tutti i dettagli utili per seguirla al meglio:, su chevederla e le anticipazioni suglidi oggi! Leggi anche:, dopo Francesco Montanari, ha...

Advertising

zazoomblog : Tonica le anticipazioni del nuovo programma di Andrea Delogu - #Tonica #anticipazioni #nuovo - SergioSierra67 : RT @RadiocorriereTv: 'Ma quanto è figo il nome! #Tonica è come affronto la vita, tonica è una nota, tonica è una bibita che tu ordini quand… - SergioSierra67 : RT @CorriereCitta: #Tonica, il nuovo programma tv di Andrea Delogu sulla musica: quando inizia, anticipazioni e ospiti - SergioSierra67 : RT @Helliot_Spencer: MAI MAI SCORDERAI L'ATTIMO LA TERRA CHE TREMAdesso che ho la vostra attenzione vi ricordo che il 15 Febbraio in second… - SergioSierra67 : RT @OTRlive: NEWS! Carmine Tundo guiderà la resident band di #TONICA, il nuovo programma condotto da @andreadelogu che andrà in onda su @… -