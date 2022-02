Sondaggi elettorali Swg, Fratelli d’Italia supera il Pd e ora è al primo posto (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche per Swg alla fine il sorpasso è avvenuto. Secondo i suoi ultimi Sondaggi elettorali il partito di Giorgia Meloni guadagnano tre decimali supera il Pd, in calo dello 0,4%, e si piazza in testa. Ora Fratelli d’Italia con il 21,4%, è davanti di tre decimali rispetto alla formazione di Letta, al 21,1%. Dietro di essi il vuoto si allarga. La Lega perde un altro 0,1% e scende al 17% e il Movimento 5 Stelle vede aggravarsi la sua crisi: perde mezzo punto in una sola settimana e ora è al 12,8%. Si accorcia la distanza tra questo partito e Forza Italia, per cui continua un momento positivo. Raggiunge infatti l’8%. Su anche Azione/+Europa, ora al 4,7%, grazie alla crescita di tre decimali. Ancora migliore è il progresso di Italia Viva, del 0,4%. Ora il partito di Renzi è al 2,5%. Per le forze ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche per Swg alla fine il sorpasso è avvenuto. Secondo i suoi ultimiil partito di Giorgia Meloni guadagnano tre decimaliil Pd, in calo dello 0,4%, e si piazza in testa. Oracon il 21,4%, è davanti di tre decimali rispetto alla formazione di Letta, al 21,1%. Dietro di essi il vuoto si allarga. La Lega perde un altro 0,1% e scende al 17% e il Movimento 5 Stelle vede aggravarsi la sua crisi: perde mezzo punto in una sola settimana e ora è al 12,8%. Si accorcia la distanza tra questo partito e Forza Italia, per cui continua un momento positivo. Raggiunge infatti l’8%. Su anche Azione/+Europa, ora al 4,7%, grazie alla crescita di tre decimali. Ancora migliore è il progresso di Italia Viva, del 0,4%. Ora il partito di Renzi è al 2,5%. Per le forze ...

ScalezJunior : @MaleficoRojo Spiace per voi, ormai da due anni stabili sotto il 2%, aggiorna l'hard disk, superata la lega, M5S al… - ScalezJunior : @FrancescoLopane @MaleficoRojo 16,2 superata la lega, spiace per i vostri fegati, naaa scherzo, frega cazzi, anzi a… - Giornaleditalia : #sondaggipoliticilegaswgla7fdifipdm5sitaliaviva Sondaggi politici elettorali Swg oggi: Fratelli d'Italia supera il… - pieterj53 : @paola124291 Ricordiamoci che la Clinton doveva distruggere Trump nei sondaggi elettorali USA del 2016. Abbiamo visto come è andata. - Niko_VI : @paola124291 È più probabile che siano davvero andati sulla luna :-P In tv cmq dicono solo balle, ciò che però temo… -