Pechino 2022 | Goggia argento e Delago bronzo nella discesa libera di sci

Advertising

Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Durante la discesa #SofiaGoggia ha detto di aver 'trovato una forza incredibile dentro di me, ho sempre avuto una luce… - lifestyleblogit : Pechino 2022, programma gare e orari tv 16 febbraio - -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Le Olimpiadi invernali che si stanno svolgendo ain questi giorni stanno rappresentando " anche loro, verrebbe da dire " uno spaccato positivo del momento dello sport italiano: c'è il miracoloso argento di Sofia Goggia poche settimane dopo ...E mentre la rivale/amica Sofia Goggia si è presa l'argento alle Olimpiadi di, ritornando dall'infortunio di 23 giorni fa ai Mondiali di Cortina - la distorsione al ginocchio sinistro con ...PECHINO 2022 - La discesa libera delle Olimpiadi invernali si è rivelata fatale per Camille Cerutti, sciatrice francese classe ’98 alla prima partecipazione nella rassegna a cinque cerchi. Il ...Si sono disputate quattro partite valide per la nona giornata del round robin di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le favorite della vigilia non hanno steccato: la Svezia, ...