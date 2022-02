Naomi Campbell mamma a 51 anni: 'Ecco mia figlia, non è stata adottata' (Di martedì 15 febbraio 2022) Naomi Campbell rivela il volto di sua figlia per la prima volta rilasciando un'intervista a Vogue British . La top model, 51 anni, ha sbalordito i fan annunciando la nascita di sua figlia a maggio, ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 15 febbraio 2022)rivela il volto di suaper la prima volta rilasciando un'intervista a Vogue British . La top model, 51, ha sbalordito i fan annunciando la nascita di suaa maggio, ...

Advertising

ParliamoDiNews : Naomi Campbell parla per la prima volta della figlia: `Non è stata adottata, è mia. Grande benedizione` - Il Fatto… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Naomi Campbell presenta la figlia su Vogue: «Non è stata adottata» - stegosaurottolo : è tipo la prima volta che vedo Naomi Campbell con i capelli al naturale???? cmq bellissima piango - Corriere : Naomi Campbell presenta la figlia su Vogue: «Non è stata adottata» - aderenzis1 : Naomi Campbell: 'Ecco mia figlia, non è adottata'. In copertina su Vogue -