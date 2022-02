Messi | rigori da incubo | 30 errori in carriera dal dischetto

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Serata negativa per Lionelche è arrivato a quota 30sbagliati in, eguagliando anche il record in Champions League Non è stata una serata di Champions League particolarmente memorabile per Leoche sporca ulteriormente la sua statistica sui calci di rigore. Quello fallito al cospetto di Courtois è infatti l’errore numero 30 insu un totale di 104 tentativi dal. Una media discreta ma non certo da miglior giocatore nella storia del calcio o giù di lì. L'articolo proviene da Calcio News 24.