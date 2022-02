L'ultima di Djokovic: "Meglio senza vaccino che qualche trofeo in più" (Di martedì 15 febbraio 2022) Il numero uno al mondo del tennis pronto a rinunciare a Wimbledon e al Roland Garros pur di non ricevere almeno una dose booster Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Il numero uno al mondo del tennis pronto a rinunciare a Wimbledon e al Roland Garros pur di non ricevere almeno una dose booster

Advertising

sportface2016 : #Djokovic attaccato anche da #Bassetti dopo l'ultima intervista - Sylvie11626209 : RT @LorenzoAndreol4: L'ultima di Juan Martin Del Potro è stato qualcosa ai limiti dello straziante. Non oso immaginare cosa accadrà quando… - shineelite2 : RT @LorenzoAndreol4: L'ultima di Juan Martin Del Potro è stato qualcosa ai limiti dello straziante. Non oso immaginare cosa accadrà quando… - anna_dell2 : RT @LorenzoAndreol4: L'ultima di Juan Martin Del Potro è stato qualcosa ai limiti dello straziante. Non oso immaginare cosa accadrà quando… - SernesiAnna : RT @LorenzoAndreol4: L'ultima di Juan Martin Del Potro è stato qualcosa ai limiti dello straziante. Non oso immaginare cosa accadrà quando… -