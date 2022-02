Internet ad alta velocità: l’Europa scommette sul web dallo Spazio (Di martedì 15 febbraio 2022) Una rete Internet ad alta velocità per l’Europa, grazie ai satelliti nello Spazio. Così la Commissione europea intende potenziare la capacità di connessione al web del vecchio continente. Il progetto prevede una rete ‘parallela’ a quella terrestre. L’obiettivo è di consentire ai cittadini dell’Unione di rimanere sempre connessi, ponendo fine, cioè, alle zone morte. Lo scopo è tuttavia anche quello di aumentare la sicurezza dei settori critici e competere con le mega-costellazioni di satelliti sovvenzionate da Stati Uniti, Cina e Russia. Miliardi per l’Internet veloce Il costo totale dell’infrastruttura che la Commissione europea ha voluto, dedicato alla connettività nello Spazio, lo si calcola in 6 miliardi di euro. Di questi, 2,4 miliardi stanziati dal bilancio comune ... Leggi su velvetmag (Di martedì 15 febbraio 2022) Una reteadper, grazie ai satelliti nello. Così la Commissione europea intende potenziare la capacità di connessione al web del vecchio continente. Il progetto prevede una rete ‘parallela’ a quella terrestre. L’obiettivo è di consentire ai cittadini dell’Unione di rimanere sempre connessi, ponendo fine, cioè, alle zone morte. Lo scopo è tuttavia anche quello di aumentare la sicurezza dei settori critici e competere con le mega-costellazioni di satelliti sovvenzionate da Stati Uniti, Cina e Russia. Miliardi per l’veloce Il costo totale dell’infrastruttura che la Commissione europea ha voluto, dedicato alla connettività nello, lo si calcola in 6 miliardi di euro. Di questi, 2,4 miliardi stanziati dal bilancio comune ...

