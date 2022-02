GF Vip, Alex alla riconquista di Delia: «Senza di te non riuscivo né a dormire né a mangiare. Nathalie ti ha manipolato ma mi occuperò anche di lei» (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex, Delia e Soleil - US Endemol Shine Il ritorno del “man” Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip ha dato un nuovo scossone nelle dinamiche del reality condotto da Alfonso Signorini. Oltre a Soleil Sorge, che l’ha accolto ridendo e saltellando (!), la più colpita dall’ingresso dell’uomo è stata senz’altro la “moglie” Delia Duran, che ha già avuto un confronto con lui per tentare di capire in che modo sia possibile ricucire il loro rapporto andato – presumibilmente – in malora. Subito dopo la diretta di ieri, Delia ha dapprima precisato ad Alex che “non ho nessuna intenzione” con Barù Gaetani e che nei giorni scorsi, oltre a “farla pagare” a Jessica che la criticava alle spalle, stava semplicemente giocando con lui e Antonio Medugno per dimostrare che era una donna ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 febbraio 2022)e Soleil - US Endemol Shine Il ritorno del “man”Belli nella casa del Grande Fratello Vip ha dato un nuovo scossone nelle dinamiche del reality condotto da Alfonso Signorini. Oltre a Soleil Sorge, che l’ha accolto ridendo e saltellando (!), la più colpita dall’ingresso dell’uomo è stata senz’altro la “moglie”Duran, che ha già avuto un confronto con lui per tentare di capire in che modo sia possibile ricucire il loro rapporto andato – presumibilmente – in malora. Subito dopo la diretta di ieri,ha dapprima precisato adche “non ho nessuna intenzione” con Barù Gaetani e che nei giorni scorsi, oltre a “farla pagare” a Jessica che la criticava alle spalle, stava semplicemente giocando con lui e Antonio Medugno per dimostrare che era una donna ...

Advertising

Cesarone87 : Confronto Nella notte tra Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6. L'attore di Centovetrine ha rivelato a… - x_juanstylvato5 : RT @VanityFairIt: La quarantunesima puntata del reality vede il rientro di Alex Belli, protagonista del triangolo amoroso con Delia Duran e… - zazoomblog : GF Vip 6 Jessica Selassié a Soleil Sorge: ”Viviti Alex Belli come hai sempre fatto” - #Jessica #Selassié #Soleil… - ParliamoDiNews : GF Vip, Alex Belli Soleil Sorge gesto, Delia fa una scenata: `Non toccarla` #AlexBelli #DeliaDuran #GFVip… - zazoomblog : GF Vip 6 Jessica Selassié a Soleil Sorge: ”Viviti Alex Belli come hai sempre fatto” - #Jessica #Selassié #Soleil… -