Garavaglia: "Dobbiamo riaprire tutto ad aprile come la Francia" (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - "Dobbiamo fare come la Francia, che ad aprile toglie tutto" per quanto riguarda le restrizioni anti-Covid: è l'auspicio del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in un'intervista a La Repubblica. "Mi auguro che lo stato di emergenza, che scade il 31 marzo, non sia rinnovato, visto che i numeri migliorano di settimana in settimana", ha aggiunto, "di conseguenza tutte le regole legate a quel provvedimento straordinario decadranno". Per il ministro leghista "sotto una certa soglia di occupazione dei letti ospedalieri, andrebbero tolte tutte le misure, sia per gli italiani che per gli stranieri". Per Garavaglia la decisione sull'obbligo del super green pass per i lavoratori over 50 "è stata presa quando la curva era in salita esponenziale". "La matematica del ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - "farela, che adtoglie" per quanto riguarda le restrizioni anti-Covid: è l'auspicio del ministro del Turismo, Massimo, in un'intervista a La Repubblica. "Mi auguro che lo stato di emergenza, che scade il 31 marzo, non sia rinnovato, visto che i numeri migliorano di settimana in settimana", ha aggiunto, "di conseguenza tutte le regole legate a quel provvedimento straordinario decadranno". Per il ministro leghista "sotto una certa soglia di occupazione dei letti ospedalieri, andrebbero tolte tutte le misure, sia per gli italiani che per gli stranieri". Perla decisione sull'obbligo del super green pass per i lavoratori over 50 "è stata presa quando la curva era in salita esponenziale". "La matematica del ...

