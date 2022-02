Formula 1 - La Williams si veste di blu: ecco come sarà la FW44 (Di martedì 15 febbraio 2022) La Williams ha svelato oggi la nuova livrea che caratterizzerà la FW44, la monoposto con la quale il team inglese proverà a risollevare le sue sorti nel Mondiale di Formula 1 2022. Ancora una show car. Anche la Williams ha scelto di fare un lancio digitale, mostrando di fatto la nuova livrea su una show car del 2022. Tuttavia, nel pomeriggio a Silverstone il team andrà a effettuare uno shakedown a porte chiuse, dove girerà la vera FW44. L'unica cosa confermata è la livrea che rispecchia la nuova identità del marchio Williams, il cui rinnovamento è iniziato lo scorso anno: ora la vettura presenta diverse tonalità di blu a cui si vanno a mischiare degli inserti rossi che fungono da richiamo alla Union Jack. Jost Capito, ceo e team principal della Williams Racing, ha ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 febbraio 2022) Laha svelato oggi la nuova livrea che caratterizzerà la, la monoposto con la quale il team inglese proverà a risollevare le sue sorti nel Mondiale di1 2022. Ancora una show car. Anche laha scelto di fare un lancio digitale, mostrando di fatto la nuova livrea su una show car del 2022. Tuttavia, nel pomeriggio a Silverstone il team andrà a effettuare uno shakedown a porte chiuse, dove girerà la vera. L'unica cosa confermata è la livrea che rispecchia la nuova identità del marchio, il cui rinnovamento è iniziato lo scorso anno: ora la vettura presenta diverse tonalità di blu a cui si vanno a mischiare degli inserti rossi che fungono da richiamo alla Union Jack. Jost Capito, ceo e team principal dellaRacing, ha ...

Advertising

FormulaPassion : #F1: le foto della #Williams #FW44, una show car in attesa di scoprire le vere forme della vettura 2022 provenienti… - Luxgraph : F1, Williams: svelata la nuova FW44 di Albon e Latifi - Fprime86 : RT @SkySportF1: Williams, svelata la livrea della nuova monoposto per il Mondiale di F1 2022 #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : La nuova #Williams per il mondiale di #F12022 di #Latifi e #Albon - andrea95l : RT @thelastcornerit: F1 | Williams, presentata la FW44 - -