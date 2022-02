Drusilla Foer racconta emozionata la sua storia d'amore con il (fantomatico) marito: "Un amore potente" (Di martedì 15 febbraio 2022) A 'Verissimo' Drusilla Foer ha raccontato lati meno conosciuti della sua storia. Dalla famiglia all'amore, in un'intervista intensa e a tratti emozionante. Col suo solito garbo, il personaggio creato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) A 'Verissimo'hato lati meno conosciuti della sua. Dalla famiglia all', in un'intervista intensa e a tratti emozionante. Col suo solito garbo, il personaggio creato ...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - RaiRadio2 : “@michele_bravi mi ha emozionata. Siamo molto legati, mi sono sentita come la zia che si commuove quando il nipote… - RobertoKenn19 : RT @cardcultura: ?? Oggi #CardCultura può vantare una madrina speciale: @Drusilla_Foer , la regina indiscussa @SanremoRai . ?? Chissà se anc… - sigulino : RT @fraversion: le migliori menti del paese che ancora s'interrogano sulla commozione di Drusilla Foer a #Verissimo mentre racconta la mort… - GDS_it : Arriverà in Sicilia a marzo il tour di #drusilla Foer. Tre le tappe: Palermo, Catania e Barcellona Pozzo di Gotto -