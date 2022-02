Discesa | storica doppietta | Goggia è d' argento | Nadia Delago bronzo Oro alla Suter

(Di martedì 15 febbraio 2022) E' la gara del cuore, è unanella storia. Non c'è l'oro per Sofia, ma una medaglia che la proietta nella leggenda. E sul podio sale anche, terza per unain ...

Advertising

AaronHLandau : RT @ilmessaggeroit: Discesa, storica doppietta azzurra: Goggia, miracolo d'argento. #nadia delago di bronzo - MessaggeroSport : Discesa, storica doppietta azzurra: Goggia, miracolo d'argento. #nadia delago di bronzo - ilmessaggeroit : Discesa, storica doppietta azzurra: Goggia, miracolo d'argento. #nadia delago di bronzo - Robbetta : RT @azzurridigloria: ???? ARGENTO E BRONZO! ???? Una strepitosa prova di squadra regala ad @ItaliaTeam_it e @Fisiofficial una storica doppia m… - ginugiola : RT @azzurridigloria: ???? ARGENTO E BRONZO! ???? Una strepitosa prova di squadra regala ad @ItaliaTeam_it e @Fisiofficial una storica doppia m… -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa storica

E sul podio sale anche Nadia Delago, terza per una doppietta inche non era mai riuscita prima alle azzurre (nel 2002 Ceccarelli oro e Putzer bronzo la centrarono in superG). La gara ? ...Complice lain campo di alcuni pezzi da novanta come Persona 5 Strikers e Hyrule Warriors L'... una sorta di spin - off/espansione ricorrente dellasaga di Dynasty Warriors, in cui al ...Il volto impassibile: da campionessa pigliatutto i 13 centesimi che la privano del secondo oro olimpico di fila dopo lo storico titolo di Pyeongchang ... bronzo. Ma in discesa mai.La diretta della discesa femminile alle Olimpiadi Pechino 2022 è la gara nella quale Sofia Goggia potrebbe entrare nella leggenda: innanzitutto perché nel mirino c’è il secondo oro consecutivo nella ...