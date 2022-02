Digitale terrestre, cosa accadrà davvero il prossimo 8 marzo? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il percorso del nuovo Digitale terrestre vedrà una tappa fondamentale per tutti il prossimo 8 marzo. Questi gli scenari possibili e perché potremmo avere disservizi è un blackout su tutti i canali Il refarming, ovvero la riassegnazione delle frequenze alle varie emittenti televisive e radiofoniche per permettere lo sviluppo della rete 5G, prosegue a passo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il percorso del nuovovedrà una tappa fondamentale per tutti il. Questi gli scenari possibili e perché potremmo avere disservizi è un blackout su tutti i canali Il refarming, ovvero la riassegnazione delle frequenze alle varie emittenti televisive e radiofoniche per permettere lo sviluppo della rete 5G, prosegue a passo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Debbie Gibson-No More Rhyme La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Mina-Volami nel cuore La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Air Supply-I Can Wait Forever La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Alternative Andys All Stars-Woman La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Shakatak-Streetwalkin' La musica anni 80 solo su -