Curling, Italia-Usa 10-4: video e highlights Olimpiadi Pechino 2022. Azzurri ancora in corsa (Di martedì 15 febbraio 2022) Serviva una prestazione convincente da parte della squadra Italiana del Curling, sconfitta 5 volte nelle prime 6 partite e sempre sul filo dell'eliminazione. Quella prestazione è arrivata oggi, ed è arrivata contro i campioni olimpici in carica degli Stati Uniti. Una vittoria importantissima per il morale ma soprattutto perchè tiene in vita le speranza di qualificarci tra le migliori quattro e accedere alle semifinali. Gli Azzurri hanno dominato l'incontro, trovando grande precisione da parte di ognuno dei quattro componenti del team, riuscendo ad approfittare degli errori concessi da Schuster e compagni e chiudendo il match all'ottavo end con il punteggio di 10-4. Curling, l'Italia si qualifica in semifinale alle Olimpiadi se… Miracolo possibile: le combinazioni L'inserimento di ...

Eurosport_IT : L'ITALIA È ANCORA VIVA! ???????? Gli azzurri del curling rimangono aggrappati alla possibilità di qualificarsi per le… - Eurosport_IT : PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! ?????? Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'… - ItaliaTeam_it : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da ur… - ematr_86 : #Beijing #Beijing2022 #CURLING Men Risultati Finali/Final Results RUSSIA 5:12 NORVEGIA CHINA 8:10 CANADA SVIZZERA 4… - stesplusg : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA È ANCORA VIVA! ???????? Gli azzurri del curling rimangono aggrappati alla possibilità di qualificarsi per le semifi… -