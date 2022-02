Covid | Speranza “Fase nuova | cautela e fiducia nel futuro”

(Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo dentro una. L'altissimo tasso di vaccinazioni nel nostro Paese e una variante del-19 molto contagiosa ma con meno capacità di produrre casi severi ci consegna un quadro nuovo che non deve farci dismettere l'atteggiamento dima può farci guardare conai prossimi mesi. Il 91% delle persone over 12 ha avuto la prima dose, oltre l'88% della popolazione ha completato il ciclo primario di vaccinazione e una parte significativa di persone continua a fare il booster. Dobbiamo interrogarci su cosa sia questo tempo nuovo che viviamo, non perchè la pandemia sia magicamente scomparsa, siamo ancora dentro unapandemica ma perchè grazie all'alto tasso di vaccinazione e a questa variante, possiamo guardare conai ...

"Siamo dentro una nuova fase - dice il ministro della Salute Roberto- . La pandemia non è ... I posti letto occupati nei repartiordinari sono - 448 (ieri - 10), per un totale di 15.602 ...Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva ( - 54) e dei ricovi ordinari ( - 448). Processati 695.744 tamponi.: 'Pandemia non è evaporata ma ora maggiore fiducia. L'altissimo tasso di vaccinazione e questa nuova variante ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi'. ...“Sconfitto il covid grazie ai vaccini dobbiamo sconfiggere la paura di ... vita e un’economia che permetta alle persone che si sentono sole di ricostruirsi una speranza e una prospettiva di vita e ...Mentre si continua a coltivare la speranza che la diplomazia faccia il suo lavoro ... materie prime non energetiche ha fatto segnare un +45% rispetto a quello pre-Covid. L’impennata dei costi delle ...