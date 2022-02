Covid oggi Vda, 93 contagi e 1 morto: bollettino 15 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 93 i nuovi contagi da Covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. Si registra inoltre un altro morto. Il totale delle persone contagiate da virus nella regione da inizio emergenza ad oggi è di 30.857. I positivi attuali sono 1856 di cui 1814 in isolamento domiciliare, 38 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva. I guariti totali sono 28.486, in crescita di 250 unita’ rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 126.612 unità mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 457.139. Con il decesso segnalato oggi salgono a 515 le persone decedute in Valle d’Aosta risultate positive al Covid da epidemia ad oggi. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 93 i nuovidain Valle d’Aosta secondo ildi, 15. Si registra inoltre un altro. Il totale delle personeate da virus nella regione da inizio emergenza adè di 30.857. I positivi attuali sono 1856 di cui 1814 in isolamento domiciliare, 38 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva. I guariti totali sono 28.486, in crescita di 250 unita’ rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 126.612 unità mentre i tamponi fino adeffettuati sono 457.139. Con il decesso segnalatosalgono a 515 le persone decedute in Valle d’Aosta risultate positive alda epidemia ad. L'articolo proviene da ...

