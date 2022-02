Covid | lo studio pubblicato su Cell | “Nessuna variante riesce a bucare la protezione sviluppata dai vaccini | a sei mesi immunità all’85%”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Le varianti, compresa Omicron, almeno per seinon riescono alaofferta dai linfociti T sviluppati dopo la vaccinazione. Ciò succede per tutti idisponibili. È quanto emerge da unodei ricercatori del La Jolla Institute for Immunology, in collaborazione con il Policlinico San Martino di Genova e l’Università esulla rivista. Analizzando leule T di persone vaccinate con quattro differenti, è stato osservato che la loro reattività a seiè in media dell’87-90% rispetto a quella iniziale e scende all’84-85% contro Omicron, indipendentemente dal vaccino ricevuto. “L’indotta dalleule T è duratura e ...

La risposta efficace da parte di queste cellule non impedisce di contrarre l'infezione, tuttavia contribuisce a ridurre il rischio che si sviluppi una forma severa di Covid. Il nuovo studio ha ora dimostrato che questa protezione rimane efficace contro le varianti.