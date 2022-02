Bankitalia: nel 2021 debito pubblico a 2.678 mld (+105 mld) (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 2021 ha segnato un nuovo aumento del debito pubblico complessivo dell'Italia, che a 2.678 miliardi di euro è cresciuto di circa 105 miliardi rispetto ai livelli toccati nel 2020. Ma al tempo stesso,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilha segnato un nuovo aumento delcomplessivo dell'Italia, che a 2.678 miliardi di euro è cresciuto di circa 105 miliardi rispetto ai livelli toccati nel 2020. Ma al tempo stesso,...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Nuova segnalazione sospetta di Bankitalia: nel 2021 il leader di Italia Viva ha incassato per confe… - Agenpress : Bankitalia: debito pubblico 2021 a 2.678.397 miliardi - MediasetTgcom24 : Bankitalia: debito pubblico a 2.678,4 miliardi nel 2021, +104,9 miliardi #bankitalia - giuliog : RT @classcnbc: BANKITALIA: +105 MDL DI DEBITO PUBBLICO NEL 2021 Secondo #Bankitalia, a dicembre 2021 il #debito pubblico era a 2.678,4 mil… - FranFerrante : RT @FranFerrante: #Superbonus Riepilogo per dummies (visto che per una volta abbiamo vinto noi) 1. Draghi e Franco si inventano frodi (che… -