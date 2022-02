AJ Styles | “Io ed Edge vogliamo lottare contro e faremo in modo che accada”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 15 febbraio 2022) Siamo in piena Road To WrestleMania e ovviamente ci si comincia a chiedere quali incontri andranno in scena nell’evento più importante dell’anno in casa WWE che al momento ne presenta due certi che sono quello per lo Smackdown Women’s Championship fra Charlotte Flair e Ronda Rousey e quello per il WWE Universal Championship fra Roman Reigns e Brock Lesnar, che potrebbe trasformarsi in un Title vs Title se The Beast uscirà vittorioso sabato dall’Elimination Chamber Match valido per il WWE Championship. Un match che tutti vogliono Se due incontri sono certi, c’è ancora un’intera card da costruire in vista di WrestleMania 38 e fra i match più chiacchierati negli ultimi giorni è spuntata l’ipotesi di un match che potrebbe vedere scontrarsi il Phenomenal One AJe la Rated R Superstar, in un inche tutti ...