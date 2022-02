Vettura bloccata sulla neve | ragazzi di Agropoli soccorsi sul Laceno

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBagnoli Irpino (Av) – Nel pomeriggio di oggi 14 febbraio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sull’altopiano del, in località Piano Dell’Acernese, per soccorrere duee due ragazze, originari di, rimasti bloccati con la loro auto nella. Il veicolo è stato recuperato e riportatostrada rimettendo i quattro in condizioni di poter rientrare a casa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

