Una Vita anticipazioni 16 febbraio 2022, la rinuncia di Sabina e Roberto

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 16 febbraio 2022 vediamo che gli Olmedo, Sabina e Roberto, hanno cercato di non coinvolgete il nipote Miguel nei loro loschi affari e avrebbero voluto fare un nuovo colpo alla banca del quartiere, ma sarà proprio il loro giovane erede a farli desistere, prendendo poi la decisione di lasciare la Vita da criminali per sempre. Seguite questo episodio anche in streaming sul sito Mediaset Infinity, dove troverete inoltre altre curiosità sulla telenovela spagnola.

