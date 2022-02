Ultime Notizie Roma del 14-02-2022 ore 20 | 10

(Di lunedì 14 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina in apertura perché sarà la tensione al confine il rischio di un invasione delle truppe russe si fa un’ora più concreta malgrado il lavoro diplomatico internazionale i colloqui tra i leader mondiali hanno i vari paesi raccontano di una situazione di fatto già precipitata malgrado le rassicurazioni di Mosca Cerca una non volontà del Cremlino di procedere sulla strada dell’ aggressione militare l’Ucraina potrebbe rinunciare l’obiettivo di entrare nel sito potete contribuire ad evitare una guerra con la Russia intanto sulla scia dei timori di un imminente attacco precipitano le borse che hanno iniziato la prima seduta della settimana in profondo rosso il prezzo del petrolio di colla e stabilisce record sui mercati non importa ma senza ...

