Ucraina: fonti Ue, a lavoro per piano ad hoc su rifugiati (Di lunedì 14 febbraio 2022) In caso di flussi di rifugiati dall'Ucraina, l'Unione europea sta lavorando ad un piano ad hoc anche per aiutare i Paesi di primo arrivo. "Stiamo lavorando per un supporto dell'Unione ai confini con l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) In caso di flussi didall', l'Unione europea sta lavorando ad unad hoc anche per aiutare i Paesi di primo arrivo. "Stiamo lavorando per un supporto dell'Unione ai confini con l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia ha già iniziato una guerra 'ibrida' fatta di pressione economica, cyberattacchi e dei falsi allarmi bomba… - Robbetta : RT @lucianoghelfi: Secondo alcune fonti della Difesa citate dall’agenzia ?@Adnkronos? , potrebbero essere 200 e non 1000 i militari che la… - cristia_urbano : RT @lucianoghelfi: Secondo alcune fonti della Difesa citate dall’agenzia ?@Adnkronos? , potrebbero essere 200 e non 1000 i militari che la… - ziowalter1973 : RT @lucianoghelfi: Secondo alcune fonti della Difesa citate dall’agenzia ?@Adnkronos? , potrebbero essere 200 e non 1000 i militari che la… - Miti_Vigliero : RT @lucianoghelfi: Secondo alcune fonti della Difesa citate dall’agenzia ?@Adnkronos? , potrebbero essere 200 e non 1000 i militari che la… -