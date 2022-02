Traffico Roma del 14-02-2022 ore 11:30 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno ben trovati manifestazioni in centro chiusura la circolazione possibili ripercussioni chiusa via del Corso deviate le linee del trasporto pubblico chiusa via Tomacelli ci troviamo vicino a Lungotevere una manifestazione al Circo Massimo in questo caso non si escludono temporanee chiusure e conseguenti Deviazioni di percorso nella trasporto pubblico sulla via Tiburtina possibili disagi nella zona di Ponte Mammolo per lavoro invece Viale Dei Parioli è chiusa all’altezza di piazza Santiago del Cile nel trasporto pubblico possibili rallentamenti sulla linea C della metro per un guasto avvenuto questa mattina dettagli di queste di altre notizie nel sito Roma appunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno ben trovati manifestazioni in centro chiusura la circolazione possibili ripercussioni chiusa via del Corso deviate le linee del trasporto pubblico chiusa via Tomacelli ci troviamo vicino a Lungotevere una manifestazione al Circo Massimo in questo caso non si escludono temporanee chiusure e conseguenti Deviazioni di percorso nella trasporto pubblico sulla via Tiburtina possibili disagi nella zona di Ponte Mammolo per lavoro invece Viale Dei Parioli è chiusa all’altezza di piazza Santiago del Cile nel trasporto pubblico possibili rallentamenti sulla linea C della metro per un guasto avvenuto questa mattina dettagli di queste di altre notizie nel sitoappunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

