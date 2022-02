Advertising

Gazzetta_it : Sinner, imminente l'addio a Piatti. Il nuovo allenatore sarà Norman - Agenzia_Italia : Tre indizi che lascerebbero pensare ad una rottura imminente tra il tennista altoatesino, numero 10 del mondo, e il… - infoitsport : Sinner stanco di essere lasciato solo, con Piatti è crisi: divorzio imminente -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner imminente

Per il momento Jannikcontinuerà a lavorare con Simone Vagnozzi, che lo ha affiancato sin da subito a Montecarlo, quando Jannik ha espressamente richiesto a Piatti di allenarsi da solo per ...Arrivano nuove conferme sull'svolta nello staff di Jannik. Il campioncino altoatesino, fermo dopo l'eliminazione agli Australian Open , dovrebbe rientrare sui campi solo il prossimo 21 febbraio con l'ATP 250 di ...... L'ex tennista Omar Camporese in un'intervista a Sportmediaset ha parlato del divorzio tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti, ormai imminente: "Il tennis è ingratitudine. Non bisogna meravigliarsi.Ricercare nelle dichiarazioni rilasciate da Sinner in Australia sull’imminente arrivo di una nuova figura all’interno del suo staff così come leggere nei rari screzi tra lui e Piatti amplificati dalla ...