Rinnovo Acerbi | a marzo incontro tra la Lazio e l’agente del difensore

(Di lunedì 14 febbraio 2022) . Il futuro delresta in bilico Francescoè attualmente ai box per un problema al flessore, ma lapensa anche al futuro e al possibiledel centrale. Ilha il contratto in scadenza nel 2025 e anche lui sarebbe in bilico. Come riportato da La Repubblica, ail club biancoceleste incontreràPastorello per decidere il futuro.piace a Juventus e Milan, ma prima mettere in piedi nuove trattative dovrà capire il suo destino alla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: a marzo incontro tra la Lazio e l'agente del difensore. Il futuro del difensore resta in bilico Francescoè attualmente ai box per un problema al flessore, ma la Lazio pensa ...Non solo ritroverebbe l'amico Cataldi, ma anche altri compagni di Nazionale come Immobile e. In attesa che Zaccagni, autore ieri di una doppietta all'Olimpico sotto gli occhi del ct Mancini, ...Il rinnovo di Reina sarà automatico in caso di qualificazione europea, mentre per Marusic, Patric e Radu (anche loro in scadenza) la situazione è diversa. Il primo resterà, mentre per gli altri due se ...Francesco Acerbi è attualmente ai box per un problema al flessore, ma la Lazio pensa anche al futuro e al possibile rinnovo del centrale. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2025 e anche lui ...