Problemi muscolari per Politano e Lobotka: quali sono i tempi di recupero (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO 19.40 – In giornata è arrivata la notizia circa i Problemi muscolari che hanno colpito Politano e Lobotka, una brutta tegola per il Napoli impegnato nella lotta scudetto e anche in Europa League contro il Barcellona. In tanti si stanno chiedendo per quanto tempo Spalletti dovrà rinunciare ai due calciatori. Ebbene, secondo quanto riferito dall’edizione online del Corriere dello Sport, sia per Lobotka che per Politano lo stop dovrebbe essere di circa 10-15 giorni. ORE 11.51 – Matteo Politano e Stanislav Lobotka sono usciti malconci dalla sfida di sabato contro l’Inter, pareggiata per 1-1 grazie alle reti di capitan Insigne e Edin Dzeko. Questa mattina, l’attaccante e il centrocampista si sono ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO 19.40 – In giornata è arrivata la notizia circa iche hanno colpito, una brutta tegola per il Napoli impegnato nella lotta scudetto e anche in Europa League contro il Barcellona. In tanti si stanno chiedendo per quanto tempo Spalletti dovrà rinunciare ai due calciatori. Ebbene, secondo quanto riferito dall’edizione online del Corriere dello Sport, sia perche perlo stop dovrebbe essere di circa 10-15 giorni. ORE 11.51 – Matteoe Stanislavusciti malconci dalla sfida di sabato contro l’Inter, pareggiata per 1-1 grazie alle reti di capitan Insigne e Edin Dzeko. Questa mattina, l’attaccante e il centrocampista si...

