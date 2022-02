Per CorSport e Gazzetta Marino si sbaglia: su Szcesny non c’era espulsione (al massimo un giallo) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel post partita di Atalanta-Juventus non sono mancate le polemiche da parte dell’Atalanta, con il direttore generale Umberto Marino che se l’è presa con Marelli, che a Dazn aveva detto che al massimo poteva starci un’ammonizione per Szczesny. Le moviole di Corriere dello Sport e Gazzetta sono più o meno sulla stessa linea dell’ex arbitro che oggi commenta gli episodi arbitrali a Dazn. Il Corriere dello Sport: “Szczesny esce dall’area, Koopmeiners tocca il pallone ma poi pianta il piede sinistro nella pancia del portiere: l’Atalanta chiede il rosso, non c’è, ma neanche il giallo. Se proprio vogliamo, è fallo per la Juve, il portiere non fa nulla per commettere infrazioni”. Per la Gazzetta dello Sport, invece il portiere della Juve meritava un cartellino giallo. “Non ci sono gli estremi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel post partita di Atalanta-Juventus non sono mancate le polemiche da parte dell’Atalanta, con il direttore generale Umbertoche se l’è presa con Marelli, che a Dazn aveva detto che alpoteva starci un’ammonizione per Szczesny. Le moviole di Corriere dello Sport esono più o meno sulla stessa linea dell’ex arbitro che oggi commenta gli episodi arbitrali a Dazn. Il Corriere dello Sport: “Szczesny esce dall’area, Koopmeiners tocca il pallone ma poi pianta il piede sinistro nella pancia del portiere: l’Atalanta chiede il rosso, non c’è, ma neanche il. Se proprio vogliamo, è fallo per la Juve, il portiere non fa nulla per commettere infrazioni”. Per ladello Sport, invece il portiere della Juve meritava un cartellino. “Non ci sono gli estremi ...

