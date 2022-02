Pechino 2022, verso la discesa. Goggia: “È stata una bella prova” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella notte l’attesa gara di discesa libera Sofia Goggia c’è. L’azzurra ha fatto oggi, 14 febbraio, la seconda prova di discesa libera dopo che ieri era stata cancellata per cattive condizioni meteo. Un buon tempo e buone sensazioni per la bergamasca che si infila, come crono, per quarta. Prima l’elvetica Joana Haelen, secondo tempo per la tedesca Kita Weidle, terza la norvegese Ragnhild Mowinckel. Quarta appunto Sofia Goggia. Il distacco della campionessa bergamasca è di 61 centesimi, importante per definire il trend positivo della campionessa olimpica, dopo il secondo e mezzo accusato nella prima prova, quando l’azzurra si trovava alle prese con lo studio del tracciato e nell’ascolto delle risposte alle sollecitazioni del proprio fisico. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella notte l’attesa gara dilibera Sofiac’è. L’azzurra ha fatto oggi, 14 febbraio, la secondadilibera dopo che ieri eracancellata per cattive condizioni meteo. Un buon tempo e buone sensazioni per la bergamasca che si infila, come crono, per quarta. Prima l’elvetica Joana Haelen, secondo tempo per la tedesca Kita Weidle, terza la norvegese Ragnhild Mowinckel. Quarta appunto Sofia. Il distacco della campionessa bergamasca è di 61 centesimi, importante per definire il trend positivo della campionessa olimpica, dopo il secondo e mezzo accusato nella prima, quando l’azzurra si trovava alle prese con lo studio del tracciato e nell’ascolto delle risposte alle sollecitazioni del proprio fisico. Leggi anche: ...

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Eurosport_IT : Charlene Guignard e Marco Fabbri sono uno spettacolo! Ecco il programma che vale loro il quinto posto finale nella… - fattoquotidiano : Firenze, 79 a processo: anche l'uomo che per i pm è il leader del gruppo in Europa [Leggi di @StefanoVergine… - CdT_Online : Kamila Valieva potrà continuare a gareggiare a Pechino 2022 - Ciuchinoooooooo : RT @Eurosport_IT: Federica Brignone non ha buone sensazioni, e su Milano-Cortina… ???? Per l’intervista completa ?? -