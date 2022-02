Ora Heather Parisi chiama “bugiardi” Walter Ricciardi e Fabio Fazio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il consigliere scientifico del Ministero della Salute Walter Ricciardi e il conduttore di “Che tempo che fa” Fabio Fazio vengono attaccati sui social da Heather Parisi. La showgirl ha pubblicato uno spezzone in cui lo scienziato afferma parlando col giornalista: “Uno dei perni della gestione dell’emergenza covid sono i green pass, che ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura: chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci”. These two men in #Italy are still trying to sell the lie that #Greenpass gives you the security of being amongst non-contagious people. Even worse, @WRicciardi is #HealthMinister advisor & @fabFazio continuously uses public TV to spread FAKE NEWS. Dangerous pathological ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il consigliere scientifico del Ministero della Salutee il conduttore di “Che tempo che fa”vengono attaccati sui social da. La showgirl ha pubblicato uno spezzone in cui lo scienziato afferma parlando col giornalista: “Uno dei perni della gestione dell’emergenza covid sono i green pass, che ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura: chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci”. These two men in #Italy are still trying to sell the lie that #Greenpass gives you the security of being amongst non-contagious people. Even worse, @Wis #HealthMinister advisor & @fabcontinuously uses public TV to spread FAKE NEWS. Dangerous pathological ...

gredblue : @heather_parisi @la_helka @WRicciardi @fabfazio Grazie Heather per il tuo impegno! Purtroppo siamo l'unico paese al… - Miciogatto5 : @heather_parisi @WRicciardi @fabfazio Il problema è che la gente gli crede! Io ho una domanda: gli stessi che volev… - _harrymysun : RT @fearlessxlueh: @_harrymysun ciao ho appena notato che ci siamo conosciute il 3 dicembre 2020 quindi ora quando ascolto la parte in Heat… - fearlessxlueh : @_harrymysun ciao ho appena notato che ci siamo conosciute il 3 dicembre 2020 quindi ora quando ascolto la parte in… - Ariel745022841 : @heather_parisi Ho letto e resto senza parole.. per ora annaspo col green pass datomi dalla guarigione, da marzo p… -