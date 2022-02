Lucca | 25enne ubriaca guida contromano in A12 Denuncia e ritiro della patente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lucca 25enne

Firenze Post

, 2 febbraio 2022 - Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 14.30, al circolo di Balbano, i ... a tal punto che ildovrebbe essere fuori pericolo, continuano a destare preoccupazione quelle ...Nel pomeriggio di ieri (14 gennaio) personale delle volanti del commissariato di Viareggio, in servizio nella pineta di ponente di Viareggio , ha arrestato undi origine marocchina, già conosciuto alle forze dell'ordine, poiché responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, intorno alle 17,10, nei pressi del ...LUCCA – Sarebbe stata ubriaca, la ragazza 25enne sorpresa dalla polizia stradale a guidare contromano lungo l’autostrada A12 in direzione Genova, viaggiando nella corsia delle vetture dirette verso ...LUCCA, 14 FEB - Ubriaca si è messa al volante e ha guidato in contromano lungo l’autostrada A12 in direzione Genova, viaggiando nella corsia delle vetture dirette verso Livorno. La ragazza, una 25enne ...