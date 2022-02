Le pandemie si vincono «sul fronte»

Leggi su panorama

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Era a Napoli quando, nel 1973, scoppiò il colera. Ha viaggiato in Albania, nel 1996, per affrontare i focolai di poliomelite sparsi su quasi tutto il territorio (e per la stessa malattia,12 anni fa, ha guidato una task force nel Tagikistan). È volato in Uganda, nel 2000, in mezzo a quella terrificante epidemia di Ebola che spaventò mezzo mondo.In Italia, ha diretto il Laboratorio di epidemiologia e biostatistica e il Centro nazionale di epidemiologia all’Iss. E oggi fa parte del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19. Donato Greco, napoletano, 75 anni, di virus e batteri ne ha conosciuti parecchi, per un totale di quasi 60 epidemie. Tutte vissute sul campo. E molte le racconta nel libro appena uscito Le mie epidemie (edito da Scienza Express, 315 pagine, 21 euro) Lo abbiamo intervistato. Su germi «antichi» e nuovi nemici, come il Sars-CoV-2.«Le mie epidemie» sembra un ...