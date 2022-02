La Pupa e il Secchione, alla conduzione Barbara D’Urso: totalmente diversa dalle precedenti edizioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) È molto atteso il ritorno del La Pupa e il Secchione su Italia 1, di cui è certa la conduzione. Quest’anno, infatti, in veste di conduttrice ci sarà Barbara D’Urso, la quale sembra aver già messo il suo tocco. Come annunciato da un comunicato, Mediaset ha fatto sapere che si tratta di un’edizione totalmente diversa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) È molto atteso il ritorno del Lae ilsu Italia 1, di cui è certa la. Quest’anno, infatti, in veste di conduttrice ci sarà, la quale sembra aver già messo il suo tocco. Come annunciato da un comunicato, Mediaset ha fatto sapere che si tratta di un’edizioneL'articolo

Advertising

toglitidalcazzo : @Cassand03774958 @GemmaLauropoli @unagiaslifes non so ma ha fatto la pubblicità de la pupa e il secchione con barbara d'urso - Simonebattist2 : RT @fabiofabbretti: Barbara D’Urso alla finale del #GFVIP per lanciare #LaPupaEIlSecchioneShow - TZSOFOAZ1 : @Thomas20000000 Aspetta e spera vedi Tommy Zorzi, molto ma molto più preparato, colto e senza mezzi termini un geni… - Nobodysayops : @Thomas20000000 Chiamata per fare l’opinionista all’isola dei famosi, al prossimo gf e giudice nel programma la pupa e secchione. Fai te. - hillborn77 : @gyn_lemon Dipende se sto facendo il cosplay della pupa e il secchione o dell’idraulico e la casalingua! -