Genoa | Blessin fermo al…pari

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dal suo arrivo alnon ha ancora vinto: tre pareggi ma è cambiata la mentalità della squadra Ilha cambiato marcia dall’arrivo del nuovo allenatore. La scelta diha fatto storcere il naso a tanti, ma dalle prime partite l’atteggiamento e la mentalità sono cambiate in casa rossoblù. Manca soltanto una cosa, e non di poco conto, la vittoria. Per ora soltanto tre pareggi: due per 0-0 contro Roma e Udinese, e quello di ieri contro la Salernitana per 1-1. Serve trovare la prima vittoria per svoltare la stagione e credere nella salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

"C'era rigore su Destro, chiara trattenuta": Alexander Blessin non usa mezzi termini dopo il pari interno del Genoa con la Salernitana. "Odio i pareggi, devi fare il secondo gol - dice il tecnico del ...