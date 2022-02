'Evitare il pelo nell'uovo': Amato dà una 'spintarella' ai quesiti referendari, ma non è detto... (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Dobbiamo impegnarci al massimo per consentire, il più possibile, il voto popolare ". E ancora: "È banale dirlo, ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisogna Evitare di cercare a ogni ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Dobbiamo impegnarci al massimo per consentire, il più possibile, il voto popolare ". E ancora: "È banale dirlo, ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisognadi cercare a ogni ...

Advertising

zazoomblog : “Evitare il pelo nell’uovo”: Amato dà una ‘spintarella’ ai quesiti referendari ma non è detto che basti - #“Evitar… - Luce_news : “Evitare il pelo nell’uovo”: Amato dà una ‘spintarella’ ai quesiti referendari, ma non è detto che basti - niditom : RT @CorteCost: “È banale dirlo ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisogna evitare di cercare ad ogni costo il pelo nell’uov… - moscri65 : Spontaneamente non si muovono per evitare di essere individuati da eventuali predatori, aiutati dal loro mimetismo,… - vp1053 : Referendum, il presidente della Consulta Amato: “Evitare di cercare il pelo nell’uovo. dobbiamo impegnarci per cons… -