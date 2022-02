Caso Saman | arrestato anche l' ultimo cugino

(Di lunedì 14 febbraio 2022) È statoin Spagna Nomanulhaq Nomanulhaq,diAbbas: per lui le accuse sono sequestro, concorso in omicidio e occultamento di cadavere

repubblica : Caso Saman Abbas, arrestato a Barcellona il cugino latitante

Le ultime notizie sul caso di Saman risalgono circa ad un mese fa dopo che si era concluso l'interrogatorio di garanzia di Danish Hasnain, zio della ragazza. Reggio Emilia, 14 feb. L'uomo è tra i cinque indagati per la sparizione della ragazza, insieme ai due genitori, uno zio e un altro cugino, fermati negli ultimi mesi in Francia. REGGIO EMILIA - All'alba di oggi la Polizia di Barcellona ha fermato il 35enne pachistano Nomanulaq Nomanulaq, l'ultimo dei due cugini di Saman Abbas finora rimasto in libertà, accusato di concorso in omicidio.