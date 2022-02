Advertising

Agenzia_Italia : Secondo la polizia francese, circa 1.300 veicoli dei 'convogli della libertà' hanno fatto tappa domenica vicino a L… - actarus1070 : Belgio: polizia Bruxelles schierata per fermare 'convoglio' ( - iconanews : Belgio: polizia Bruxelles schierata per fermare 'convoglio' - zettai_Ari : RT @rutilibus: Belgio: la polizia mobilita veicoli blindati e allestito barricate di filo spinato prima dell'arrivo di Freedom Convoy nella… - N1926NA : RT @rutilibus: Belgio: la polizia mobilita veicoli blindati e allestito barricate di filo spinato prima dell'arrivo di Freedom Convoy nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio polizia

Agenzia ANSA

L'intervento dellamira anche a proteggere gli accessi alla metropolitana da quel punto. Altri piccoli gruppi del 'Convoglio' si stanno spostando a piedi in città, con un punto di raduno al ...Secondo lafrancese, circa 1.300 veicoli hanno fatto tappa domenica vicino a Lille, non lontano dal confine con il. Le autorità belghe hanno intanto vietato qualsiasi manifestazione ...Lo riferisce l'agenza Belga spiegando che i manifestanti sono stati circondati e divisi in due gruppi dagli agenti antisommossa della polizia di Bruxelles, che impediscono loro di procedere verso il ...Secondo la polizia francese, circa 1.300 veicoli hanno fatto tappa domenica vicino a Lille, non lontano dal confine con il Belgio. Le autorità belghe hanno intanto vietato qualsiasi ...